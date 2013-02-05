张泉灵如何面对危险挫败?一个魅力女人的成功心路

张泉灵素有“北大才女”之称，是央视著名的记者、主持人。然而在采访报道中充满了各种危险与艰辛，她凭着自己不屈不饶的精神以及对新闻事业的无限热爱，出色完成了各项工作。李长春同志曾称赞她为“广大新闻工作者的优秀代表”。

张泉灵素有“北大才女”之称，是央视著名的主持人。进入央视，先后任《中国报道》记者、编导、主持人，2000年新版《东方时空》总主持人《人物周刊》《焦点访谈》《新闻会客厅》等。2008年，她以“512”汶川大地震报道中的敏锐、果敢、专业、忘我，折服了电视观众，为抗震救灾工作创造了良好的舆论环境,被网民评为“震区最美的战地记者”，李长春同志称赞她为“广大新闻工作者的优秀代表”。2009年，她以庆祝新中国成立60周年报道中的超大强度工作(庆典现场报道、演播室主持人、部长访谈录主持人、国庆游行准备工作的采访)，表现出出色的驾控能力和战斗精神……当新闻发生时，她人如其名，似灵动的泉水，充满着激情和活力，义无返顾、永不停歇……