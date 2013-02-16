看中国十大城市娶老婆成本排行榜

所谓“老婆本”，顾名思义，就是男人为娶老婆而攒的钱，也可简单地理解为，男人娶老婆的成本。最近，网上流传着一份《中国十大城市娶老婆成本排行 榜》。榜单是网友综合各地买房、装修、购置家电家具、买车、办喜酒、度蜜月以及恋爱到结婚期间的花销统计出来的。其中北京、上海、深圳等一线城市娶老婆超 过200万，杭州、广州、南京超过100万，排到第10位的成都也达到了55万。和父辈们相比，我们的“幸福成本”又涨了多少？
深圳平均娶老婆成本208万
第一名深圳
1、房屋一套(80平方)，以均价22300元计，22300×80=1784000.(这是朋友刚在笔架山买的城市主场的价格)
2、装修，以中等装修，80平算，计10万。
3、家电及家具，计5万(有部分女方以嫁妆形式出资承担).
4、轿车，以普通代步车为标准，计10万。
5、办喜酒，以中等酒店(上海宾馆的档次，潮泰就更便宜了)20桌，包括自带酒、烟、糖，计2000×20=4万，回收红包以每桌平均2000元，计2000×20=4万，收支相抵。
6、度蜜月，新马泰(在发海啸不能去)、云南、海南为主要出行地，就选去韩国好了，平均每人费用以6000为标准，计6000×2=1.2万。
7、从泡妞到决定结婚这段时间(恋爱期)，包括出去吃饭、买礼物、娱乐、旅游、送女友父母节日礼品等，平均每月以1500元的标准，谈2年，计1500×12×2=3.6万。
综上，各项成本合计1784000+10+5+10+1.2+3.6=2082000元。
以男方家庭30万资产，年薪6万计算，208.2万/6万=29.5年。最后得出结论为：男方倾家荡产+男人不吃不喝工作29.5年=在深圳讨一个中上条件的老婆的成本！
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