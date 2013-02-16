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旺财风水秘诀：十招旺财运

2013-02-16 09:10 来源：半岛网 评论(0)T|T

你是不是经常会有缺钱的感觉？你是不是还没到月底就已经钱包空空？你，想增强自己的财运吗？

那么，请看看特地为大家整理的旺财风水小秘诀：

一、门上贴福字，招来好运气

财运好是福气的一部分，没钱的人很难说有福。所以在进出的门上张贴“福”字，寓意福到运到，招财纳福；对纳吉气，招财运、保平安、化煞气、聚福气，有很好的风水作用。

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