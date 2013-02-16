揭秘迪拜王储哈曼丹王子的奢华生活

提到迪拜，可能大部分人的第一反应就是那是个遍地黄金的国家；提到王室，大多数人也会先想到英国王室。但迪拜王室成员的华丽，完全符合幻想中王子和公主的形象，好像是从“一千零一夜”童话中走出来的人。

谈到王子，很多人马上就会想到英国的威廉、哈里王子，或许也有人会想起有着“最帅王子”称号的摩洛哥安德烈王子。但其实，出产石油的迪拜，也出产帅气的王子。

哈曼丹(1982年11月14日出生)，宛如雕塑的五官，漂亮精致，阿拉伯男人标志性的胡子看起来也满有趣的。深邃的眼睛和又长又翘的长睫毛。