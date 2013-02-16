中国房地产富豪发家史 冯仑曾是牟其中第一幕僚

在微博上一向意见不合的地产界“名嘴”潘石屹和任志强这次出奇地“合拍”。两人日前联合了20家地产公司，每家公司拿出5套房源，组成了中国首个房地产电子商务联盟。根据电商买卖规则，买房人可通过竞拍等一系列方式来“自行定价”，获得不高于市场价的“优惠”。

楼市冬天让潘石屹任志强这些大佬也不得不谋变，让我们一起来回顾一下当代中国房地产富豪血泪发家史。

王石－－－－玉米贩子

名片:

前万科董事长

绰号:

立地太岁

史前档案:

军人出身，1984年下海办企业，1988年企业更名万科。

报载:

原籍安徽，1951年出生于广西柳州。在新疆做了5年汽车兵，转业后在兰州做了1年的工人。由于其父在柳州铁路局当领导，王石得以进入兰州铁道学院 当了工农兵大学生，读给排水专业。毕业后进入广东省经贸委做经济情报研究工作。1984年左右他下海创业，组建深圳现代科教仪器展销中心，1988年更名 为万科企业股份有限公司。

风传:

其一、王石1980年代初期到深圳发展。令他人吃惊的是，王石的第一桶金是靠做饲料中介商，通过倒卖玉米得来的，这让他赚了300万元；其二、王石 用倒玉米赚来的钱开办了深圳现代科教仪器展销中心，经营从日本进口的电器、仪器产品，同时还搞服装厂、手表厂、饮料厂、印刷厂、手饰厂等等。用王石的话来 说，“就是除了黄赌毒、军火不做之外，基本万科都涉及到了。”

出身影响:

军人出身，为人果断，80年代初期即敢于下海，操盘万科也多次表现出敢于决断的气魄。

点评:

一个大老板，却过着戏剧般的人生。