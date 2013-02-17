揭秘全球唯一上市妓院：优质服务是取胜王道

独特的经营模式：酒店式收费。他有一幢很华丽的大楼(5星级标准)，有18间的房间，房间很大，内容很多，Orz，这里不细说了;以及装修华丽的大厅和桑拿，酒吧等附属娱乐设施。业务流程很简单，客人来了，先订房间，然后就可以去娱乐设施里面寻找合适的姑娘。价格方面，他不干涉，完全是客人自己与姑娘们协商。他的收入则完全来自于酒店的房费。

服务，除了服务还是服务：优质的服务是取胜的王道。肯德基能够保证你在哪里都能吃到一样口味的鸡翅膀，奥运会可以让表演者的笑容整齐划一，靠的是标准和培训。