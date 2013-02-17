越南新娘经济惊天黑幕探秘：专骗中国人？

国人为何爱娶越南女人：温柔漂亮不势利

越南，一个美丽的国家，但因为长期的战争导致男女比例失调，经济的落后和女性社会地位的低下导致许多越南女性期望嫁到国外以改变现状，而低廉的迎娶价格也吸引了许多人来越南挑选新娘，那么就去看看越南的“新娘”经济。

在越南，女人地位普遍不高，一个主要的原因是，男女比例失调，2:5，这就让男人很抢手。前次去的那年，越南刚举办了一对同性恋婚礼。这里虽说实行一夫一妻制，但政府鼓励男人娶三妻四妾。

越南的婚俗也很怪。在越南北部蛮族的一些部落中，新娘的“初夜”不是给丈夫的，而是在新婚之夜，约会以前的旧情人，同床一晚，以示谢恩。

以后与旧情人再不往来，一心一意和自己的丈夫在一起。婚后，越南女人在家里地位很低，辛苦劳作。都是那么美的女子，这辈子就这样过去了。

这一切，让越南女人更想远嫁了。

越南姑娘的美和温柔，是很受一些有钱有闲的中国男人青睐的。有想嫁的，有想娶的，自然就会出现给他们搭桥的。

在越南有“养妈”之说。“养妈”会在越南的乡下，找些貌美的想远嫁的越南姑娘，集中后进行统一培训。这样的培训包括仪表与修养，使这些姑娘看起来，秀外慧中。

据说有这样的相亲旅行团，6天的行程，至少安排中国过去的王老五们在胡志明市见到300位姑娘。有很快看上，速成的，当即领了结婚证带回家。总花费不超过5万人民币元。娶来的越南新娘，温柔听话，长得又好看。