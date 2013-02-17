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揭秘：鄂尔多斯“鬼城”的财富迷局

2013-02-17 08:59 来源：新华网 评论(0)T|T

鄂尔多斯“鬼城”的财富迷局

鄂尔多斯康巴什新区，被很多人戏称为“牛粪”建筑的鄂尔多斯博物馆总投资5亿多元，已成为当地的标志性建筑。该博物馆的设计师马岩松曾说，这一设计规划了完美的景象，满足了政府的愿望，却不知道到底有多少人可以真正在这里生存

鄂尔多斯“鬼城”的财富迷局

鄂尔多斯准格尔露天煤矿的采煤核心区。准格尔旗煤炭资源丰富，总储量为362亿吨，煤层厚度竟达20多米，堪称世界罕见的大煤田，为中国露天煤矿之最，至今已有数百年采掘历史，也成为推动鄂尔多斯财富积累的源动力。

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