揭秘：鄂尔多斯“鬼城”的财富迷局

鄂尔多斯康巴什新区，被很多人戏称为“牛粪”建筑的鄂尔多斯博物馆总投资5亿多元，已成为当地的标志性建筑。该博物馆的设计师马岩松曾说，这一设计规划了完美的景象，满足了政府的愿望，却不知道到底有多少人可以真正在这里生存

鄂尔多斯准格尔露天煤矿的采煤核心区。准格尔旗煤炭资源丰富，总储量为362亿吨，煤层厚度竟达20多米，堪称世界罕见的大煤田，为中国露天煤矿之最，至今已有数百年采掘历史，也成为推动鄂尔多斯财富积累的源动力。