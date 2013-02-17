网友评出2012年度中国十大丑陋建筑

西安新法门寺
建筑畅言网主办的第三届中国十大丑陋建筑评选活动在2012年年底结束，通过网友投票和专家点评两个环节，最终选出了2012年度中国十大丑陋建筑。下面就让我们来看看这些建筑的“风姿”。
评选主旨：评选丑陋建筑绝非哗众取宠，也绝非要打击某个人或是某座建筑，评选丑陋建筑是一种态度，是要弘扬中国优秀的建筑文化，是要促进中国建筑行业健康理性发展。我们怀着对中国建筑的满腔热情和责任心去做一件对中国建筑非常有意义的事情，相信广大建筑行业从业者也是这样。其实，我们也希望：中国土地上不再有新的丑陋建筑产生之日，便是中国十大丑陋建筑评选活动结束之时。
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