首页 > 生活家

【组图】明星老板年收入大曝光 黄晓明3.92亿

2013-02-18 09:11 来源：光明网 评论(0)T|T

刘德华

在做生意上，有人批评刘德华不是一个好老板，因为公司一直在亏损。上世纪九十年代初，刘德华就开创了自己的公司天幕电影公司。到了1995年，刘德华的天幕公司累计亏损已达4000万元。不过，刘德华经过多年的积累，再次开设新公司映艺控股有限公司，推出了“亚洲新星导”等项目，由他投资的《疯狂的石头》大受好评，总算尝到了甜头。刘德华表示，自己除了炮制商业片之外，还以培育新导演为目标，即使身上只剩下一元钱，都会拿来拍电影。

本站支持键盘左右键（← →）翻页

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

网友评论

0（所发表点评仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点）查看评论
用户名： 快速登录

热点排行

热点文章热评文章