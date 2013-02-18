撒贝宁洒泪谈病重母亲 揭秘撒贝宁入选春晚内幕

撒贝宁 资料图
听完吴克羣的这段话，撒贝宁也忍不住泪洒舞台，首次向大家讲述了与母亲的故事：“我妈妈身体不好，她脑部长了肿瘤，医生说她可能慢慢就不认识你们了。所以我妈妈现在拼命看我的节目，晚上十一点多，她在那儿睁着眼睛看我的节目，我想妈妈一定是怕有一天突然把我忘了。所以我想多做一些节目，让我妈妈能看见，能记住他儿子的样子。”虽然母亲很努力的在看自己的每一期节目，但撒贝宁也表示，播这期节目的时候不会让母亲知道，因为不想让母亲看到儿子为她流泪，“现实可能会很残酷，但是我想就算有一天，会有一个橡皮擦会把我从我妈妈脑海里擦下去，但是我永远都记得她是我妈妈。”
近日，在《梦想合唱团》录制现场，主持人撒贝宁首次公开讲述母亲病史，在节目中二度落泪。撒贝宁作为央视名嘴一员备受关注，尤其是在2012年央视春晚上首度担纲主持之后，人气飙升。撒贝宁凭啥挤进央视春晚主持阵营？在这风光背后，撒贝宁又有着怎样鲜为人知的辛酸成名路？
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