大城市压力大去小城市！中国适宜买房的十座小城

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第一、丽江

云南的桃花源位于“彩云之南”──云南西北方的丽江，几年前许多人还误将其当作一条小江，现在可谓盛名在外，联合国就将其确定为世界历史文化名城。

其实，早在明清时，丽江就享誉中原，其城关大研镇的黑龙潭，潭水澄清，明洁如玉，游鱼细石，历历在目。