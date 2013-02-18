大浪淘尽名城 中国十大失落之城排行榜

10、长春：失落指数8.2

长春曾经是满洲国的都城，建国后中央政府将中国最早的汽车工业落户长春，长春与沈阳、鞍山、大庆共同成为了共和国的骄子。改革开放前长春一路都是春风得意，但自上世纪80年代以后，长春的汽车工业大幅度滑坡，后起的上海(大众)、天津(丰田)、广州(本田)等城市利用外资纷纷将长春超越，长春这个中国的“汽车城”现在已是空有虚名了。长春在东北的地位也出现下滑，大连、沈阳、哈尔滨均超过了长春。