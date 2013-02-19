无房无车 看看月薪1万元在北京过何种生活？

数据告诉你：对于一个无房无车，活的还凑合的水平来说，月薪一万在北京过的是什么样的生活。

月薪一万在北京已经算是比较高的工资了吧！很多人的收入离这个关口还很远。话虽如此，但你可知道，在北京这样的城市，月薪一万能过什么样的生活呢？看完这个可能让你飙泪……

月薪1万北京过何种生活：固定支出后每月剩24元(一)每月到手收入计算

税前工资：10000元

(1)个人缴费

社保与公积金缴费明细：养老8%：800元；医疗2%：200 3元；失业0.2%：20元。 个税：应纳税额总计：4277.00，缴纳个税：322.70元。

个人缴费合计：2223.00