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【组图】看国外高富美 坐拥上亿身家

2013-02-19 09:22 来源：中国日报网 评论(0)T|T

身家排名前十的超模们，最年轻的刚过30岁，个个坐拥至少上亿元身家，其中“吸金王后”巴西名模吉赛尔·邦辰家产就高达9600万英镑(约合9.6亿元人民币)！

吉赛尔·邦辰 (Gisele Bndchen) 巴西，1980年生 9.6亿元

生财有道跨界吸金

拥有9600万英镑的身家吉赛尔·邦辰在祖国巴西可算是个大地主，还经营旅馆，跨界事业都赚得盆满钵满，名下的Ipanema拖鞋销量过亿双，自创品牌护肤品Sejaa生意也不错。

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