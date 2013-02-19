2013美国40岁以下最具影响力CEO

这份榜单是从美国上市公司中挑选出年龄在40岁以下的首席执行官（CEO），然后根据他们所执掌公司的市值来进行前20位的排名（按照2月13日中午的公司市值来计算）。我们评选的数据来自于标准普尔公司旗下的Capital IQ数据分析公司。

1998年，当拉里·佩奇（Larry Page）在斯坦福大学攻读博士学位时，与同班同学谢尔盖·布林（Sergey Brin）共同开发出了一款全新的搜索引擎，他们起初将之昵称为BackRub，后来决定改名为Google，这个名字来自于“googol”，也就是 10的100次方的变体，这个数学术语用数字来表示就是1后面跟了100个零，蕴含的寓意是他们希望这款搜索引擎可以为人们提供海量的信息。

他们的确做到了。

这家公司的名字如今已经变成了口语中的一个动词。每当我们要上网搜索时，几乎所有人都会说：“让我来谷歌一下”，这家互联网搜索巨头已经成为全球信息、视 频、邮件、地图、图片以及各种其他服务的首选工具。谷歌不但是全球访问量最多的网站（月访客人数超过10亿），而且还以2,574.7亿美元的市值成为全 球最有价值的科技公司之一。

得益于谷歌公司的巨大成功，39岁的佩奇在今年的福布斯全球权势人物榜上位列第20位，在福布斯美国400富豪榜上位列第13，在福布斯全球亿万富豪榜上排名第24.

而这一次则是佩奇连续第二年荣膺40岁以下最具影响力CEO排行榜的榜首。

在这份排行榜中，有些首席执行官执掌的是全球最大的上市公司，他们要尽心地为股东负责，还肩负着管理运营一家在大型证券交易所公开上市公司的全部责任；有些 人则是创办了自己的企业，而另外一些人则是在进入公司后一路平步青云至最高管理岗位。还有少数幸运的首席执行官拥有广泛的交际网，另外一些人责接管了家族 企业。尽管他们各自成长的道路迥异，但这些年轻首席执行官们都有一个共同点，那就是他们都不到40岁，都执掌着市值庞大的上市公司。

2012 年5月，Facebook公司公开上市之后，马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）就有资格入选我们这份榜单。自多年前在哈佛的宿舍中与室友合力打造出这个社交网站之后，年仅28岁的他已经成就一番伟大的事业。虽 然Facebook的股价在上市之后就遭遇暴跌，但这位成就斐然的大学辍学生却依然高居本榜单的次席，同时也是上榜CEO中最年轻的一位。

据《福布斯》统计，这位社交媒体行业的亿万富豪在最富裕的美国人中排名第36位，同时在全球权势人物榜中位列第25。

玛丽莎·梅耶（Marissa Mayer）是福布斯权势女性榜的成员，同时也是我们这份榜单中唯一的女性CEO。她从谷歌公司的工程师做起，历任产品经理、设计师一路做到公司高管。2012年7月，她离开谷歌公司，出任雅虎公司总裁兼首席执行官。

从 雅虎网上她的个人简介中我们看到，刚为人母不久的她还是沃尔玛超市集团公司（Wal-Mart Stores, Inc.）、旧金山当代艺术博物馆（the San Francisco Museum of Modern Art）、旧金山芭蕾舞团（the San Francisco Ballet）以及纽约城市芭蕾舞团（the New York City Ballet）的董事或理事。这位37岁的斯坦福大学毕业生在我们这份榜单中位居第三。

拉里·佩奇、马克·扎克伯格和玛丽莎·梅耶在互联网 领域进行创新的同时，40岁的凯文·普朗克（Kevin Plank）为赛场上的运动员带来了全新的体验。在马里兰大学（University of Maryland）读书的时候，普朗克便开始了他的第一项生意，在情人节卖玫瑰花。这单生意让他赚到了大约1.7万美元，这些收入后来帮助他创办了一家制 造吸湿排汗面料的公司。在大学四年级的时候，作为橄榄球队的球员，他开发了涤纶莱卡混纺T恤的样品，让他和队友们能保持身体干爽。16年后的今天，普朗克 担任了安德玛公司（Under Armour）的首席执行官，这家服装公司现在拥有51.4亿美元的市值。

32岁的安德鲁·梅森（Andrew Mason）在排行榜上名列第五。他是Groupon网站的创始人兼首席执行官，这家大受欢迎的团购网站为用户提供本地商户的大幅折扣。

Groupon 商业服务团队负责人帕特里克·林奇（Patrick Lynch）表示，“安德鲁认识到，员工对他们的职位有归属感和责任感至关重要；每个人都该有责任心。作为一个组织，我们相信这种企业文化对员工满意度有 巨大的影响力，这种价值观显然直接来自于安德鲁。他没有受到无关噪音的干扰，作为沉稳老练、鼓舞人心的领导者，让我们的团队专注于结果。”

安 德鲁·梅森毕业于西北大学（Northwestern University），拥有音乐学位，机缘巧合下成了软件开发者。2007年，他创办了The Point网站，这家推广集体行动的网站在一年后演变成Groupon。2011年11月，这家公司在纳斯达克股票交易市场挂牌上市，现在拥有36.5亿 美元的市值。

这份排行榜的其他上榜人士包括：Yelp公司首席执行官杰里米·斯托普尔曼（Jeremy Stoppelman）。今年他首次上榜，排名第10位。

35 岁的杰里米·斯托普尔曼毕业于伊利诺伊大学（University of Illinois）的毕业生，还在哈佛大学商学院读了一年。2004年，他与拉塞尔·西蒙斯（Russel Simmons）创办了这家本地指南和用户点评网站，西蒙斯是他在贝宝公司（PayPal）的前同事。

Yelp公司负责新市场的副总裁米利 亚姆·沃伦（Miriam Warren）表示，“我从一开始就伴随着公司一路走来，有幸目睹杰里米成长为领袖的整个过程。他对这家公司怀着热情和激情，这种情绪激励了他周围的人。 他在逆境中保持头脑冷静，对他的行动充满信心和信念。随着我们进军新的市场和领域，杰里米的远见卓识和领导能力一直显得至关重要。”

38岁的彼得·弗林特（Pete Flint）是今年的另一位上榜新人。

在2003年搬到硅谷的时候，彼得·弗林特在搜索网上租房信息方面遇到了困难。这种情况启发了这位斯坦福大学商学院的学生，他和同学萨米·因基宁（Sami Inkinen）共同创办了房地产搜索网站Trulia。

七年后，这家网站显示了全美超过450万处房地产和租房挂牌信息，每月吸引2,200多万独立用户访问。弗林特在榜单上名列第18位。

37岁的斯宾塞·拉斯科夫（Spencer Rascoff）是另一家深受欢迎的房地产信息网站Zillow的首席执行官。

在成为房地产行业的领导者前，这位哈佛大学毕业生在其他领域成就了自己的名声。在旅游行业工作的五年期间，他与别人共同创立了Hotwire.com网站，当过Expedia公司负责住宿业务的副总裁。

拉 斯科夫在Zillow的创办初期便加入这家公司，担任过各种职务，此后成为其主要的决策者。2005年，他担任了首席财务官和市场营销副总裁。2008 年，他成为首席运营官，在2010年晋升为首席执行官。现在，Zillow公司的市值为12.7亿美元，让拉斯科夫在榜单上名列第13位。

1. 拉里·佩奇（Larry Page）

公司：谷歌

市值：2,574.7亿美元

年龄：39