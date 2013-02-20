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邓亚萍的总裁生活 传两年花掉20亿

2013-02-20 09:10 来源：网易体育 评论(0)T|T

 2010年9月25日，邓亚萍正式担任人民搜索网络股份公司总裁、人民日报社副秘书长（正局级），乒乓女皇华丽转身，她希望将人民搜索真正成为人民的搜索。但是在蛇年春节之际，网络上一篇关于邓亚萍做搜索2年花20亿、不懂业务的文章让她成为舆论的热点。由人民搜索到即刻搜索，邓亚萍走过了两年的总裁生活。

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