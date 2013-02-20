图揭神秘的中南海 如同人间仙境

中南海仅指北京故宫西侧的两个连通的湖——中海和南海。历史上北海、中海及南海统称太液池。中南海占地100公顷，其中水面约50公顷。
中海、南海和北海，旧称三海。中南海是中海和南海的总称，原名太液池(西苑)，位于故宫西侧。辽金时在此建斋宫，元、明、清三朝不断增建，成为皇室的游宴胜地。
占地面积为1500亩，其中水面700亩。 民国初年曾在这里设过“总统府”、“大元帅府”等机构。 1949年新中国成立后，此处成为中共中央、国务院的办公所在地。
园内湖面浩淼，林木葱郁，繁花似锦，建筑精美。
中海开辟于金、元时，南海挖凿于明初，清代与北海合称西海子，列为禁苑。
走进中南海，很多人困惑不解，中南海为什么称为“海”，明明是湖嘛！
这就要从中南海的历史说起。中南海这片宫廷建筑群始建于辽宋时代。辽代以前，这里曾是一片风光秀丽的自然湖泊，辽国曾在这群自然湖泊上建瑶屿行宫，那时北京的气候比现在湿润得多，燕山山脉的森林茂密，坝上草原水草丰美。
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