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售楼小姐教24计你如何用最便宜价格买房

2013-02-20 09:10 来源：新华网 评论(0)T|T

古有《三十六计》，语源于南北朝，成书于明清。而今买房也蕴含不少计谋，这些计谋帮助购房者顺利置业。本期整理了买房必看的二十四计，希望能给到帮助。

第一计：不要表露对物业有好感，让对手不知道你的意图，无法争取主动。

第二计：告知对方已看中其他物业并付定金，看对手是否愿意开出更有吸引力的价格。

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