盘点房奴最难翻身的10大城市

首批房奴还清房贷，终于“解套”的消息不绝于耳，昔日“负翁”变“富翁”的消息，振奋了多少房奴骚动的小心脏。但是首批房奴的翻身，也可以说集聚了天时地利人和。不少网友认为，目前的房价，中国有10大城市的房奴无法轻易翻身，来一一看看，有没有你所在的城市呢？

1。深圳：脆弱的爱情、疯涨的房价

之所以说深圳能这么靠前，是源于深圳这个城市的高节奏。在这个改革开放的前沿阵地，你甚至几个月很难看到你邻居一面，大家就在工作、坐车、睡觉的三 点中行色匆匆。虽然这个外来人口占据一半以上的开放城市女多男少，但对男人来说，空虚和压力或许才是他们最好的朋友。因为4、5万一平米的房价足以让爱情 变得脆弱不堪。他们的压力不仅来自寂寞，更来自日益疯长的房价。