首页 > 生活家

2013年房民热议：我们不信房子降价的十条理由

2013-02-21 09:27 来源：搜房网 评论(0)T|T

巴菲特只有一套房 3万美元买下55年翻了20多倍

第一条理由，以美国为例。美国这个国家在世界上是得天独厚的，北美大陆最好的土地都被美国人控制了。相比较而言，美国的自然条件比中国要好很多。美国除了100多年前，自己内部打了一场历时五年的南北战争，本土就没有受到过战火的摧毁。美国人的住房条件在世界上是一流的，供需基本平衡，即使是这样，美国的房价也是逐年上涨的。巴菲特1950年代末期买了一套住房，到2000年，价值为100万美元，奥马哈在美国也就是一个三线城市而已。洛克菲勒家族在纽约的一套800平方米的住房，当年购买时只花了10万美元，当传媒大王默多克和邓文迪结婚时，从其手里购买时则支付了4400万美元。

本站支持键盘左右键（← →）翻页

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

网友评论

0（所发表点评仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点）查看评论
用户名： 快速登录

相关文章

热点排行

热点文章热评文章