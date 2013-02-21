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实拍华西村的朝鲜女服务员 大多都来自高干家庭

2013-02-21 09:27 来源：新华网 评论(0)T|T

宅男的福音：华西村飞来朝鲜服务员

2013年2月11日，江苏华西村，身着传统服装的朝鲜服务员在龙希国际大酒店的中餐厅里为宾客服务。超过30名的朝鲜工作人员自2011年12月来到华西村工作。她们中有的从朝鲜直飞北京，再辗转至华西村；有的在中国其余省市，被直接调往华西村。

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