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揭秘十大美女主播上位史

2013-02-21 09:27 来源：光明网 评论(0)T|T

盘点内地综艺圈十大美女主持

董卿

NO1 夜之月后——董卿央视当红主持

肩若削成，腰如约素。延颈秀项，皓质呈露。芳泽无加，铅华弗御。云髻峨峨，修眉联娟。曾一连捧得“最佳电视综艺节目主持人”及“最佳电视女主持人”两项大奖，是中央电视台最优秀的节目主持人之一。连续多次主持春节联欢晚会，“夜后”之名当之无愧。

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