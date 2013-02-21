揭秘十大美女主播上位史

董卿

NO1 夜之月后——董卿央视当红主持

肩若削成，腰如约素。延颈秀项，皓质呈露。芳泽无加，铅华弗御。云髻峨峨，修眉联娟。曾一连捧得“最佳电视综艺节目主持人”及“最佳电视女主持人”两项大奖，是中央电视台最优秀的节目主持人之一。连续多次主持春节联欢晚会，“夜后”之名当之无愧。