揭秘全球十大富豪贤内助的身世

富豪们选择太太的眼光多样,不少富豪会被美貌折服,也有富豪会选择未飞黄腾达之前能同甘共苦的女子,更有富豪会被女人的才气能力所倾倒,但无论怎样,能入选十大富太的女人,个个都不仅仅是贤内助那么简单。

邓文迪(资料图)

1 广州妹邓文迪

丈夫:传媒大亨默多克

年龄:39岁

1999年嫁给默多克后,邓文迪被媒体喻为飞上枝头变凤凰,但邓文迪能力过人,她持有耶鲁大学MBA学位,近年更开始沾手丈夫的传媒王国,替他打理中国MySpace。这对夫妇生有两个女儿,强势的邓文迪还为两个女儿争取到了继承权。