揭秘未来十大造富职业 提早选对行终生不遗憾

1、体育经营管理

代表人物：马克·库班达拉斯小牛队老板，福布斯2009年全球富豪榜296位，资产净值23亿美元，曾8年入选福布斯富豪榜。

体育不再只是一种拼搏向上的人类精神体现， 已成为一个蕴藏着巨大商机的新兴行业。特别是当体育形成一定规模时，体育与经济之间的关系就变得更加密不可分。虽然体育服饰与用具已经造就了李宁，丁世宗，丁水波与徐景南等富豪，但中国体育产业与体育产业强国相比，还有一定发展空间。

美国体育产业对于美国经济的贡献占到11%，我国体育产业的贡献则只有0.7%，我国体育产业尚处于国际体育产业发展过程中的初期，身为运动员的姚明也投资到这个行业中。部分通过利用国际赛事交流市场化运作的模式发展起来的体育经营管理公司的利润总额与净利润增长率的平均值已达到40%左右。国外一些经济学家和社会学家预言，体育产业将成为世界21世纪四大产业之一。其机遇与挑战并存，关键是找准其投资发展的突破口。

体育产业是名副其实的朝阳产业。世界体育产业最发达的国家是美国，上世纪80年代，美国体育产业的总产值大约占其国内生产总值(GDP)的1%，在各大行业总产值的排名中居第22位；20世纪90年代中期，美国体育产业的总产值已经超过了3000亿美元。在体育产业发达的北美、西欧和日本，体育产业的年产值已经进入了国内十大支柱产业之列。早在2000年，全球体育产业的总产值就高达4000亿美元，并以平均每年20%的速度增长着。澳大利亚、加拿大、日本、英国、德国、法国和意大利等发达国家的体育产业，总产值约占国内生产总值(GDP)的1%—1.5%。

中国体育市场的产业化开始于20世纪80年代。90年代中期，中国体育产业才具有较为完整的产业形态和较为完善的体育行业的制度，中国的体育广告业、体育建筑业、体育博彩业、体育旅游业和体育用品业等具体行业也是在这个时期得以充分发展。

1995年6月，国家体育总局出台了《1995—2010年体育产业发展纲要》，指出中国体育产业要用十五年时间逐步建成适合社会主义市场经济体制，符合现代体育运动规律、门类齐全、结构合理、规范发展的现代体育产业体系。虽然目前中国体育行业的资产存量、人力资源状况和资本增值效率在快速增长，但不可否认的事实是中国的体育产业尚处于发展阶段，各个环节的市场化程度还很低。学习和借鉴西方发达国家在体育产业经营方面的经验和模式，是中国体育产业快速成长的捷径。例如，一度被媒体热炒的贝克汉姆转会西班牙皇家马德里队的一系列令人眼花缭乱的商业运作，其经营手法之妙是体育产业化的经典之作。