哈文欲退出春晚导演内幕 哈文李咏感情史揭秘

哈文 （资料图）

编者按：哈文已经连续两届执导春晚，改革力度空前。备受关注的蛇年春晚已成功落幕,但近日哈文在接受采访时却爆出“不想再做春晚”的惊人之语，哈文为何萌生退意，这幕后有着怎样不为人知的辛酸隐情？

哈文受访称“不想再做春晚”

据《北京青年报》报道，“做春晚不是我想做就能做的，不做春晚也不是我想不做就能不做的。从我个人本心来讲，真心不想做了呢！但我去年就这么说了，结果没成。所以今年我就不说啦。”

“哈导，你摊上事了！你摊上大事了！你导演的这两届春晚我是从头看到尾！是什么带给你动力？”昨日，央视蛇年春晚总导演哈文通过“微访谈”形式与网友互动，对以上提问，哈文的回答很开心：“您能从头看到尾，就是我最大的动力！”临了她还不忘附上一个表情符号“爱你！” 关于明年是否继续执导春晚，哈文则表示“真心不想做了”。（人民网文化频道综合编发 文字来源：北京青年报、华声在线）