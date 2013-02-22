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盘点中国历史上曾经出现的6位世界首富

2013-02-22 09:07 来源：新华网 评论(0)T|T

伍秉鉴 (Howqua) (a.k.a. Wu Bingjian) (1769-1843) 职业： 贸易人，资产： 千万银元，成名原因： 在他那个时期最富有的商人。

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