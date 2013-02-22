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【组图】时代周刊上的中共政要

2013-02-22 08:39 来源：环球网 评论(0)T|T

这个是1950年12月11日封面，人物：毛泽东。标题是：红色中国的毛。红色的基调和蝗虫明确表现了意识形态的含义。

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