【生活•世相】赌场现形记

【中国企业家】荷官眼里的中国豪客：男性的外貌都差不多，有点儿秃顶，兜着个大肚腩，一副腐败大叔的模样。

Crown是南半球最大的赌场，坐落于澳大利亚墨尔本市区。它不仅是赌场，还经营着一家连带的购物中心和三家酒店。

在Crown，赌得最狠的是越南人，就算他们兜里只剩下最后2000块，他们也会将钱全部押上，而不在意自己是不是今夜就要睡大街。而赌得最大的则是中国人，他们一手牌的输赢大约在几千澳币到几万澳币之间。Crown设有VIP包房，包房的消费起点当然不低，但只要你衣着得体，一张中国脸就是进入包房的通行证。在这里，中国赌客至少占15%以上。不过，这些VIP包房在Crown的公共区域里，私密性欠缺，顶级的中国豪客一般是不会经常到这里来赌的。在Crown经营的一家酒店的39层，有整个Crown赌场最顶级的VIP室，很多中国赌客在墨尔本下飞机后，直接由Crown派直升机接来这里，包下专门的场子赌博，一夜豪赌的金额通常都是以亿为单位的。这些人大多带有随行人员，包括翻译。

Vincent与Yoco夫妇是生活在澳大利亚墨尔本的中国移民，他们的职业特殊而神秘—Crown里的荷官（发牌员）。Vincent已经在这里干了将近五年，Yoco也干了两年了。以下是这两个资深荷官眼里的赌场与赌客。为方便起见，在下面的叙述中，我不再注明具体某个见闻是他们二位中谁讲的。需要事先说明的是，中国的大佬们不必紧张，Vincent与Yoco移民澳洲时年龄尚小，你在中国商界再有名，他们也没听说过你。

我认识的名人很有限，更别说中国商界名人了。一些我都能认识的大明星光顾，就算在荷官内部也会引起一阵小骚动。比如老虎伍兹、Lady Gaga，还有吴尊，都曾在我当值的时候光临过。他们其实赌得并不大，大多只是玩几把，娱乐娱乐而已。Lady Gaga给我印象最深，她就在与我相邻的一个台子玩“21点”。她扮相普通，很低调，除了带着两个高大的保镖以外，几乎没有任何异于常人的地方。我和为她服务的荷官都没能认出她。要不是当时有客人眼尖，一下子叫出了她的名字，大概等她离开赌场，我们都不得而知。她玩的时间相当短，金额也很小，是50澳币一个筹码的桌子。玩了几把以后，就被人认出来了，引起了赌场的一阵骚动，有些不当值的荷官也围过去看，最后她是由保镖带离赌场的。

Lady Gaga

名人们普遍比较低调，倒是有些年轻赌客，会经常起哄闹台，嘴里不断地吐出各种各样的脏话。他们会盯住我赌证上的名字，使劲念叨，希望能得到一张好牌。因为亚洲女生个子比较娇小，容易被欺负。我遇到过一个喝得醉熏熏的年轻白人，一上台就一个劲地骂脏话。最后，忍无可忍的我对他的朋友说：“我再听到一个脏字，你就带着你的朋友滚开。”下一把一开，这个人正准备开骂，他的朋友赶紧捂住他的嘴说：“别叫、别叫，荷官生气了。”我看着他俩互对眼神的样子，一下就乐了。

我想告诉客人的是，如果能给荷官一个好心情，我们本身是非常希望能够给客人带来好运的，让客人乘兴而来，尽兴而归，是我们在这里服务的本职。我们更青睐遵守秩序的赌客。以我的经验，荷官喜欢的赌客，通常那晚都会有意想不到的好运气。

中国赌客也有吼得特别厉害的，要什么牌就吼，“六六六，八八八，三边，两边。”有一次在玩百家乐的时候，我遇到一个中国赌客，像抽风一样揉捏着牌，嘴里不停地念：“吹、吹、吹”，“顶、顶、顶”。不管牌是不是他想要的，他都会很用力地将牌摔到台面上。与他同台的是另一个更加嚣张的中国客人，动作更加夸张，那人一手下注大概在七八千澳币左右。搞怪的是，之前那位又吼又叫的中国客人也受不了后面说的这位同胞，还当着我的面叹了口气，说：“唉，现在中国人的素质真差啊。”

在Crown，我还遇到有中国客人指着荷官说：“为什么我输钱你还在笑？”也有中国赌客有特别奇怪的要求，比如有客人对荷官说：“每次我赢了，你就必须给我拍手鼓掌。”对于一些无理的奇怪要求，荷官是有权拒绝的。

如果你想象中国豪客是穿着一身名牌，大腿上抱着美女，抽着雪茄，单手推了一把筹码下去的样子，那你一定是电影看多了。我在Crown看到的中国赌客，衣着各异，有男有女，男士有穿着短袖衬衫的，看起来都极为普通，很难让人有很深刻的印象。大腿上抱美女在Crown是不被允许的，虽然色情业在澳洲是合法的，但赌场不是风月场。抽雪茄的赌客是有的，Crown有专门的吸烟赌室，里边我看到的雪茄客大多是意大利人。

中国来的大赌客一般出手都很豪爽，赌博的时候相对于其他客人更加安静。不知道是否有语言不通的原因，他们显得十分内敛与含蓄。但他们的低调与Lady Gaga不同，他们出手的金额往往大得惊人，在最高级的包房，一手牌的赌注有时高达百万澳币。他们对输赢也并不看重，一个晚上输几个亿，他们的脸上也不会流露出过度的表情，或者是有过激的行为。他们大多是中年人，男性的比例要略高于女性，男性的外貌甚至都差不多：有点秃顶，兜着个大肚腩，一副腐败大叔的模样，这可能也是Crown喜欢挑选中国女孩做荷官的原因之一。这些人大多操着江、浙、沪口音，也有山西来的煤老板。

我记得的是一个总爱拎爱马仕的中年女人，她并不低调，非常有女强人的气场，应该是一个生意人，骂起人来不留情面。她手持的是赌场的黑卡，常常与丈夫一起来，英文非常溜，跟Crown的高管都相当熟悉，他们之间是以亲吻面颊为见面礼。相较而言，她丈夫虽然看上去也是一副财大气粗的样子，但大概英语不好，所以我很少看见他说话。

这种持黑卡的客人，能得到Crown最好的服务，也可以要求包台。也有持黑卡的中国客人进到VIP室里觉得不舒服，要求Crown将墙涂成红色，Crown也会马上照办。他们有自己的host（赌场管家），记录着他们的每一把输赢。他们还能无条件地更换荷官，比如荷官上桌，跟他们聊天，可能刚刚说到今天天气如何，顺手把牌放到盒子里，他们就能对host说，把人换了，荷官就得不问缘由地离座。我从来没被替换过。作为荷官，遇到这样的豪客，我觉得既没必要去对他刻意逢迎，也不必故意与他为难，给予适当的尊重就可以了。

来Crown的中国人除了大赌客，就是旅行团团员。国内放长假的时候（比如国庆、春节），来到Crown的中国旅行团多不胜数。中国旅行团进入赌场很有特点，他们带着印有旅行团标志的帽子，背着包、操着手，在赌场里到处转、到处看。当地导游会费心地将团员圈在一个赌桌前，讲解这里的游戏规则。这类客人在听完讲解后，大多会在赌桌前伸长脖子观战，即便出手，下注也很小。他们热衷于群聚，一旦发现新鲜事儿，通常会在赌场里高声地用中文呼朋引伴。在客人特别多的时候，这会给荷官造成一些不便与压力。

一些中国旅行团的客人，看到中国面孔的荷官，会故意上前搭讪。他们会笑嘻嘻地跑过来问长问短：“你会说中文吧？中国人吧？你来了多久了？哪个城市来的？你在Crown做多久啦？”刚开始我会友好地回应，但这种事遇得太多以后，我会想办法刻意回避自己的中国身份，比如我会直接用英语与他们对话。并不是我不愿意与人交流，而是荷官这份工作长期生活在监视器之下，我们的每一个动作都必须符合我们的SOP（standard operation procedure）。工作时，赌场不允许我们与赌客有过多的交流。

我还想说的是，在赌场出老千基本是不可能的，几乎每一个赌桌上都有一台独立的监视摄影机，既是用来监控荷官的行为，也是用来监视赌局的公平性。我要说赌场是世界上最公平的地方之一，你不会感到吃惊吧？

在Crown，荷官是不能拿小费的。赌场里也不允许荷官的亲人与朋友与荷官上同一个桌子，因为这会让人感到不公平。我认为像转珠这种游戏，一个非常老练的荷官有机率让珠子停留在他想的那个范围里。这样如果他与亲戚朋友同桌，就有偏帮之嫌。当然，也有荷官觉得，把珠子转到想去的位置是根本不可能的事情。赌场当然不会刻意去核实每一个人的身份，所以如果大家都不出声，我还是有可能服务到我的亲人和朋友。至于会不会给他带来好运气，我当然无法保证，但至少心理上，我是百分之一千希望他们能赢。

不是随便什么人都能当荷官的，我们必须要有快速算出17、35等的各种数字的倍数的能力，因为一场赌博下来，我们当场就需要赔付给客人。客人可以用现金直接从我们手上换取筹码，每一个桌子上方都会有一个牌子，告诉客人这桌的最低筹码，比如“5”就是5元一个筹码。一个熟练的荷官随手一抓，就一定是20个筹码，这些都是我们的基本技能。

人们普遍还会有一个误解，认为赌场是一个可以让人一夜暴富的地方，但说实话，暴富的故事并不多。我见到过一夜赢得最多的是一个中国人。他坐在桌上玩百家乐，这也是中国客人在Crown所有的赌法里最喜欢玩的一种，也是金额玩得最大的一种。这个中国客人从1000块本钱一直赢到了107万澳币，并且拿着这笔钱离开了赌场。当然，我不知道他在上这桌之前，是从多少输到1000块的。