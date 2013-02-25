香港豪门恩怨大起底 圈子小三角恋多

近日有网友在论坛爆料香港豪门即所谓上流社交圈的各种猛料，该网友爆料包括豪门争产、绯闻、二代等各种内幕消息。该网友爆料中特别提到的是香港豪门中比较年轻的一代，如霍家三子、李泽楷梁洛施、刘銮雄甘比、傅明宪现任男友庄家彬，赌王三太四太一众子女。其中曾在李若彤、古天乐版《神雕侠侣》中出演郭芙的女星傅明宪，其豪门经历堪称传奇。
李泽楷的前女友是鬼妹罗爱欣，后来因为梁洛施年轻美貌，第三者插足成功。罗爱欣被甩后从没说过李泽楷半句坏话。现在罗爱欣也很幸福，在香港嫁给一华人，还怀了女婴儿。
李泽楷给梁洛施买下的豪宅位于香港石澳，石澳是香港最有钱有地位的人士的住地，整个一片只住十几户人家，全都是几千平米的豪宅。李泽楷梁洛施未分手时，当时梁洛施豪宅的邻居是李嘉欣的公公许世勋。
霍启刚从小家庭环境好、读书也好，郭晶晶虽然有个性，但性情柔顺，两人脾气秉性投缘。霍启山、霍启仁则更偏爱强势女生，如当年霍启山跟章子怡确实曾经交往。
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