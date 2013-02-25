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探秘国内顶级私人会所 名流官贵云集

2013-02-25 09:21 来源：新华网 评论(0)T|T

古时候“爷”们流连的社交圈，在中国大转型的当下，正悄然以另一个名字出现，它叫做“会所”。圈子商业往来、社交活动、沙龙聚会，城市人群需要有自己的圈子，也需要容纳圈子文化的会所。

所谓会所，其实提供的是一个相对固定的圈子，圈子里的人能够近距离地沟通交流这符合中国传统的人际关系准则，西方式的会所在中国经过改良，更适合中国人的人性与习惯，由此也就衍生出了当下各种关于会所的话题。

不必说古朴典雅的中国会，也不必说奢靡豪华的兰会所，那一杯酒水中荡漾的，都是背后无尽的故事。

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