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一代"枭雄"乔治·索罗斯：曾打垮英国中央银行

2013-02-25 09:35 来源：搜狐证券 评论(0)T|T

何为英雄？何为枭雄？！英雄和枭雄其实差不多的.都说乱世出英雄,其实乱世所出的枭雄更多.而名垂千古的是英雄,得天下的往往却是枭雄.其原因就是枭雄不单是有野心而且无情为达目的不择手段,英雄却总有着所谓的妇人之仁,为小义而失大义。

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