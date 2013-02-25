刘谦春晚台词遭质疑内幕 揭秘刘谦坎坷成名路

李云迪、刘谦 （资料图）
编者按：今年是刘谦第四次登上央视春晚，刘谦与李云迪的跨界表演也成为蛇年春晚的最大亮点。但随后，刘谦因在节目中调侃李云迪“找力宏”的台词备受争议，真相到底如何？刘谦四上央视春晚的成功秘诀究竟是啥？刘谦又有着怎样鲜为人知的成名路？让我们一起去揭秘。
刘谦春晚台词“找力宏”遭质疑
据金羊网报道，今年央视春晚最大的关注点之一，就是刘谦与李云迪合作表演的魔术，因刘谦在节目中调侃李云迪是不是要“找力宏”而引发轩然大波。首先是春晚导演组在微博上发声明，表示这一台词是表演者自己的主意，与导演组无关，并会在重播中删除；之后，刘谦又在微博上表示，自己的每一句台词都是商量过的，暗指有人撒谎；之后，微博上更有人传说，因此事，王力宏在春晚后台掌掴了刘谦一嘴巴。虽然这一传闻被王力宏和刘谦先后发微博，以调侃形式否认，但并没有阻止传闻的越演越烈，反而一发不可收拾。
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