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85届奥斯卡获奖名单：李安捧4奖吹口哨

2013-02-25 14:19 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

       【中国企业家网】（综合）北京时间2月25日中午，第85届奥斯卡颁奖礼在杜比剧院闭幕。其中华裔导演李安执导的《少年派的奇幻漂流》获得最佳导演、最佳摄影、最佳视觉效果、最佳配乐4项大奖，得知获奖消息，李安在台下激动吹口哨，表示祝贺！


       此外，本·阿弗莱克执导的《逃离德黑兰》获得包括最佳影片在内的3项大奖丹尼尔-戴-刘易斯凭借《林肯》问鼎最佳男主角，创纪录的三度问鼎影帝；詹妮弗-劳伦斯以《乌云背后的幸福线》获得最佳女主角奖，她也是首位获奥斯卡影后荣誉的90后新人。下面我们来盘点一下85届奥斯卡获奖影片的海报和剧照。

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