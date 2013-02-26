韩国女总统朴槿惠就职穿衣讲究 昔日甜美照片曝光

【中国企业家网】（综合）韩国历史上第一位女性总统朴槿惠25日在韩国国会议事堂前的国会广场正式宣誓就职，成为韩国第18任总统。

2月25日，在韩国首尔，韩国当选总统朴槿惠宣誓就职

当天上午，朴槿惠在国立显忠院祭拜后，在当地时间11时开始的就职仪式上宣誓就职。在当天各项就职活动中，朴槿惠上演“变装秀”，先后换了四套服装，不仅尽展女性爱美之心，还暗含针对不同场合的寓意。而这位世家公主出身的女总统一向非常亲民，而他在成长过程中也是一甜美的学院派穿衣风格著称！