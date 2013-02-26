盘点李双江四大关门女弟子 揭李双江辛酸成名路

编者按：李双江是我国杰出的男高音歌唱家，声乐教育家。他的代表作《北京颂歌》《我爱五指山，我爱万泉河》《红星照我去战斗》等家喻户晓，广泛流传。李双江桃李满天下，其中四大女弟子梦鸽、韩红、谭晶、许飞更是声名赫赫。李双江说，希望学生坚定地走自己的路。如今年过70的李双江声线依然洪亮，更毫不避讳地向媒体透露自己的“草根”成名路。

据新华网报道，作为中国人民解放军艺术学院音乐系主任，李双江桃李满天下，12大门徒身怀绝技，其中四大女弟子梦鸽、韩红、谭晶、许飞更声名赫赫。李双江说，他无意培养“李氏唱法”传人，希望学生坚定地走自己的路。（人民网文化频道综合编发 文字来源：新华网、国际在线）