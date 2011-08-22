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卢星宇：不喜欢别人叫我“卢美美”（组图）

2011-08-22 11:32来源：腾讯图片作者：中国企业家网

24岁的卢星宇没想到自己会以被质疑的方式走红微博。“做好事还要被骂。”她不喜欢别人叫她“卢美美”，她觉得很委屈。沉默两天后，卢星宇2011年8月19日在北京会议中心接受了记者的专访。图为卢星宇接受采访。...[详细]

“做好事还要被骂。”她不喜欢别人叫她“卢美美”，她觉得很委屈。沉默两天后，卢星宇2011年8月19日在北京会议中心接受了记者的专访。图为卢星宇接受采访。
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“做好事还要被骂。”她不喜欢别人叫她“卢美美”，她觉得很委屈。沉默两天后，卢星宇2011年8月19日在北京会议中心接受了记者的专访。图为卢星宇接受采访。

  • “做好事还要被骂。”她不喜欢别人叫她“卢美美”，她觉得很委屈。沉默两天后，卢星宇2011年8月19日在北京会议中心接受了记者的专访。图为卢星宇接受采访。
  • 卢星宇称：我当天连续工作，很晚才回到家。几千条评论都是中非希望工程的事儿。当时我很难过，觉得自己做好事还被说成这样。我就改名为“卢星宇年轻人更要努力”。后来又有很多评论，我就发了感慨，“做好事还要被人说”。又过了几个小时，我释然了，改为“卢星宇加油”。这些名字的变化就是我心情的变化。
  • 图为当卢俊卿说女儿是“世界上最冤的三个人之一”时，卢星宇露出了委屈的表情。
  • 世界杰出华商协会为什么没在中国做慈善呢？卢星宇称：爱心无国界，这是我心里的话。在世界哪里做慈善都是好事。有人说我不爱国，我是纯正的爱国的中国人。我们就选择了非洲，有错吗？和质疑的人没有关系吧？图为卢星宇接受记者采访。
  • 华商协会的官网上，曾经罗列着一百多个顾问和高管的名字，包括一位联合国原副秘书长、两位国务院原秘书长、中国证监会原主席、最高法院原副院长、江苏省原副书记、外交部原副部长等数十位高官名字。此外，诸多知名学者，均被该协会列为顾问。图为卢俊卿和卢星宇父女接受采访。
  • 学术界和华商协会撇清关系的行动仍在继续。19日，继北师大教授钟伟、国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松向媒体澄清，自己并不知道被列为世界杰出华商协会金融顾问后，著名经济学家厉以宁、贾康、魏杰也均表态否认为该协会顾问。图为卢俊卿和卢星宇父女接受采访。
  • 19日下午6时，记者再次进入华商协会官方网站，发现“领导顾问”的页面已经被关闭，该页面曾列举了协会的主要领导者、高级顾问、副主席、经济顾问、金融顾问、管理顾问、投资顾问等等的名单，涉及数百名企业董事长、各领域专家等。图为卢俊卿展示泰国前副总理送的手表。
  • 图为卢俊卿展示手机中存的香港注册的协会编号。
  • 图为卢俊卿和卢星宇父女面带笑容出现在记者会。

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