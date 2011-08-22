卢星宇：不喜欢别人叫我“卢美美”（组图） 2011-08-22 11:32 来源：腾讯图片 作者：中国企业家网

24岁的卢星宇没想到自己会以被质疑的方式走红微博。“做好事还要被骂。”她不喜欢别人叫她“卢美美”，她觉得很委屈。沉默两天后，卢星宇2011年8月19日在北京会议中心接受了记者的专访。图为卢星宇接受采访。...[详细]

24岁的卢星宇没想到自己会以被质疑的方式走红微博。“做好事还要被骂。”她不喜欢别人叫她“卢美美”，她觉得很委屈。沉默两天后，卢星宇2011年8月19日在北京会议中心接受了记者的专访。图为卢星宇接受采访。[收起]

“做好事还要被骂。”她不喜欢别人叫她“卢美美”，她觉得很委屈。沉默两天后，卢星宇2011年8月19日在北京会议中心接受了记者的专访。图为卢星宇接受采访。