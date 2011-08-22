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组图：金正日21日访俄远东地区照片曝光

2011-08-22 11:43来源：中新网作者：中国企业家网

金正日21日访问了俄远东地区的水力发电站。俄政府匿名官员透露，金正日参观的水电站是布列亚电站。陪同金正日参观发电站的有俄罗斯总统驻远东联邦地区全权代表伊沙耶夫、及部分当地官员。金正日接班人金正恩并无随行访...[详细]
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