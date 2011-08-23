近日，台湾作家、文化学者李敖之女李文曝光了姚明在北京的一处房产，引发众网友议论。因为姚明一向很低调，特别是对自己的财富。昨晚，记者电话采访了李文，李文透露，姚明的确在北京黄金地段国贸CBD购置了房产，“而且是三套，这里...[详细]
姚明北京的房产柏悦居位于最具标志性的中国第一街长安街和中央商务区(CBD)的核心地带，以优雅、高贵、威严、大气风格著称，是新世纪长安街的地标性建筑。在这里购买住房的大部分都是社会名流、娱乐明星等，如汪小菲、大S夫妇就住在这里。
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