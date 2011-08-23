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姚明CBD三套房产曝光 属京城最贵豪宅(组图)

2011-08-23 10:25来源：腾讯体育作者：中国企业家网

近日，台湾作家、文化学者李敖之女李文曝光了姚明在北京的一处房产，引发众网友议论。因为姚明一向很低调，特别是对自己的财富。昨晚，记者电话采访了李文，李文透露，姚明的确在北京黄金地段国贸CBD购置了房产，“而且是三套，这里...[详细]

姚明北京的房产柏悦居位于最具标志性的中国第一街长安街和中央商务区(CBD)的核心地带，以优雅、高贵、威严、大气风格著称，是新世纪长安街的地标性建筑。在这里购买住房的大部分都是社会名流、娱乐明星等，如汪小菲、大S夫妇就住在这里。
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姚明北京的房产柏悦居位于最具标志性的中国第一街长安街和中央商务区(CBD)的核心地带，以优雅、高贵、威严、大气风格著称，是新世纪长安街的地标性建筑。在这里购买住房的大部分都是社会名流、娱乐明星等，如汪小菲、大S夫妇就住在这里。

  • 姚明北京的房产柏悦居位于最具标志性的中国第一街长安街和中央商务区(CBD)的核心地带，以优雅、高贵、威严、大气风格著称，是新世纪长安街的地标性建筑。在这里购买住房的大部分都是社会名流、娱乐明星等，如汪小菲、大S夫妇就住在这里。
  • 据悉，银泰中心开发的这个楼盘在北京属于低调的小区，但住的都是有钱人，“这里1-7层是宴会厅、餐馆、知名商场等，7-33层是柏悦居，再上面叫柏悦府，都是500平方米开始的，章子怡之前就住在柏悦府。”

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