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盘点中国十大聪慧貌美CEO

2011-08-23 11:22 作者：郗慧林来源：价值中国 评论(0)T|T

郗慧林

郗慧林

14岁上大学，19岁成为大学教师，21岁独闯华尔街并让自己的资本迅速增加到1000万美元，27岁创办国内首家大型网络教育机构——校园在线教育集团，30岁掌控6000万美元企业资产。

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