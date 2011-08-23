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卡扎菲的次子现身：“我是来此驳斥谎言的”（组图）

2011-08-23 11:51来源：中国新闻网作者：中国企业家网

当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前...[详细]

当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前声称的那样，被其抓捕。
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当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前声称的那样，被其抓捕。

  • 当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前声称的那样，被其抓捕。
  • 当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前声称的那样，被其抓捕。
  • 当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前声称的那样，被其抓捕。
  • 当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前声称的那样，被其抓捕。
  • 当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前声称的那样，被其抓捕。
  • 8月22日，在利比亚班加西，民众庆祝反对派武装进入首都的黎波里。利比亚“全国过渡委员会”委员阿卜杜拉·迈胡卜22日凌晨对记者说，反对派武装已控制首都的黎波里，目前正在市内清除卡扎菲残余部队。
  • 8月22日，在利比亚班加西，民众庆祝反对派武装进入首都的黎波里。利比亚“全国过渡委员会”委员阿卜杜拉·迈胡卜22日凌晨对记者说，反对派武装已控制首都的黎波里，目前正在市内清除卡扎菲残余部队。
  • 8月22日，在利比亚班加西，民众庆祝反对派武装进入首都的黎波里。利比亚“全国过渡委员会”委员阿卜杜拉·迈胡卜22日凌晨对记者说，反对派武装已控制首都的黎波里，目前正在市内清除卡扎菲残余部队。
  • 8月22日，利比亚反对派武装人员在首都的黎波里的街道上庆祝。
  • 当地时间8月22日，反对派占领了利比亚首都的黎波里的女兵基地。图为一名反对派士兵在女兵基地外看守。
  • 当地时间8月22日，反对派占领了利比亚首都的黎波里的女兵基地。图为拍摄于2011年6月26日的的黎波里女兵基地的资料照片。
  • 当地时间8月22日，反对派占领了利比亚首都的黎波里的女兵基地。图为反对派在占领女兵基地后遭到来自前卡扎菲势力的反击。
  • 当地时间8月22日，反对派占领了利比亚首都的黎波里的女兵基地。图为反对派士兵庆祝占领女兵基地。
  • 当地时间8月22日，反对派占领了利比亚首都的黎波里的女兵基地。图为反对派士兵庆祝占领女兵基地。
  • 当地时间8月22日，反对派占领了利比亚首都的黎波里的女兵基地。图为反对派在占领女兵基地后遭到来自前卡扎菲势力的反击。
  • 当地时间8月22日，反对派占领了利比亚首都的黎波里的女兵基地。图为反对派在占领女兵基地后遭到来自前卡扎菲势力的反击。

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