当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前...[详细]

当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前声称的那样，被其抓捕。[收起]

当地时间23日，利比亚领导人卡扎菲的次子赛义夫出现在利比亚首都的黎波里附近，位于阿齐齐亚兵营的卡扎菲官邸外。报道指，赛义夫在卡扎菲官邸外现身称，“我是来此驳斥谎言的”。法新社记者称，赛义夫并没有向利比亚反对派之前声称的那样，被其抓捕。