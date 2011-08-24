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美国法官驳回所有指控 卡恩恢复自由之身（组图）

2011-08-24 10:18来源：中国新闻网作者：中国企业家网

美国法官8月23日驳回了对国际货币基金组织（IMF）前总裁、法国政治家施特劳斯-卡恩性侵案的所有指控。稍后，上诉法庭又驳回了原告律师提出的要求特别检察官接管调查的上诉，卡恩终于恢复自由之身。 发...[详细]

图为卡恩在法庭中。
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图为卡恩在法庭中。

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  • 图为卡恩携妻走出法庭。
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