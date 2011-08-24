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大运会在世界之窗闭幕 狂欢深圳大party（组图）

2011-08-24 10:47来源：中国新闻网作者：中国企业家网

8月23日晚，深圳第26届世界大学生夏季运动会闭幕式在深圳“世界之窗”环球舞台举行。

8月23日晚，深圳第26届世界大学生夏季运动会闭幕式在深圳世界之窗环球舞台举行。中新社发 陈文 摄
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8月23日晚，深圳第26届世界大学生夏季运动会闭幕式在深圳世界之窗环球舞台举行。中新社发 陈文 摄

  • 8月23日晚，深圳第26届世界大学生夏季运动会闭幕式在深圳世界之窗环球舞台举行。中新社发 陈文 摄
  • 8月23日晚，深圳第26届世界大学生夏季运动会闭幕式在深圳世界之窗举行，为大运会服务十多天的志愿者有机会在世界之窗前广场留个影。中新社发 陈文 摄
  • 8月23日晚，五名参加大运会闭幕式文艺演出的中外小朋友挤在一张长椅上玩耍。中新社发 陈文 摄
  • 图为世界之窗的美景。中新网记者 金硕 摄
  • 图为世界之窗的美景。中新网记者 金硕 摄
  • 图为世界之窗的美景。中新网记者 金硕 摄
  • 图为世界之窗的美景。中新网记者 金硕 摄
  • 图为世界之窗的美景。中新网记者 金硕 摄
  • 图为世界之窗前来自世界各地的大学生们欢庆闭幕。中新社记者 富田 摄
  • 图为世界之窗前来自世界各地的大学生们欢庆闭幕。中新社记者 富田 摄
  • 图为世界之窗前来自世界各地的大学生们欢庆闭幕。中新社记者 富田 摄
  • 图为世界之窗前来自世界各地的大学生们欢庆闭幕。中新社记者 富田 摄
  • 图为世界之窗前来自世界各地的大学生们欢庆闭幕。中新社记者 富田 摄
  • 图为世界之窗前来自世界各地的大学生们欢庆闭幕。中新社记者 富田 摄
  • 图为世界之窗前来自世界各地的大学生们欢庆闭幕。中新社记者 富田 摄
  • 图为闭幕式分会场运动员与演员互动。中新社记者 富田 摄
  • 图为闭幕式分会场运动员与演员互动。中新社记者 富田 摄
  • 图为闭幕式分会场运动员与演员互动。中新社记者 富田 摄
  • 图为闭幕式分会场运动员与演员互动。中新社记者 富田 摄
  • 图为闭幕式分会场运动员与演员互动。中新社记者 富田 摄
  • 图为闭幕式分会场运动员与演员互动。中新社记者 富田 摄
  • 图为闭幕式现场文艺表演。中新社发 金硕 摄
  • 图为闭幕式现场文艺表演。中新社发 金硕 摄

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