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（组图）盘点国内10大身价过亿的“女银行家”

2011-08-24 11:23 来源：中国新闻网 评论(0)T|T

1、陈丽华，总资产55亿元，北京人，高中学历，香港富华国际集团主席，主要经营房地产业。

经历:她的中国紫檀博物馆可与故宫紫檀器物媲美。

点评:在北京的长安街上，有一个长安俱乐部，在八通线路北还有一个著名的紫檀博物馆。当然，在北京，陈丽华还有其他的地产项目。能把这些项目都做得这么有名，这么引人关注。陈丽华这个女人的功力不简单。此外，她的家庭生活也是相当引人瞩目，她的夫君就是在《西游记》中扮演唐僧的迟重瑞。现在迟重瑞在打理紫檀博物馆，在事业上助她一臂之力。

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