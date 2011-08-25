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最清新大运"证件妹" 透露“靓靓秘诀”（图）

2011-08-25 09:57 来源：中青在线 评论(0)T|T

大运期间，一名叫“幸福在深圳”的网友在微博发文：“这位来自中华台北的妹纸，怎么样，见过的最甜美最清新最给力的一位！！！……求认识，求‘非死不可’！”随博发送的，是一张女子运动员身份注册卡的图片。图片上的女生被冠以“证件妹”称号并迅速走红，只要是任何一张跟她的合影，都会在微博上激起无数转发。

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