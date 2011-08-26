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（组图）利比亚反对派全城搜捕 卡扎菲被包围

2011-08-26 10:48来源：中国新闻网作者：中国企业家网

据外电报道,利比亚反对派武装25日宣称已在的黎波里包围卡扎菲和他儿子藏身的建筑群,并与支持他的武装发生交火。但经过几个小时的激战,并未发行卡扎菲踪迹。有报道卡扎菲可能扮女人进行逃亡。...[详细]

图为一名反对派士兵搜索一个地下室。 （图片来源：中新网）
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图为一名反对派士兵搜索一个地下室。 （图片来源：中新网）

  • 图为一名反对派士兵搜索一个地下室。 （图片来源：中新网）
  • 图为一处逃生密道被发现。（图片来源：中新网）
  • 图为反对派武装人员正在寻找政府军狙击手。（图片来源：中新网）
  • 图为一名卡扎菲支持者被捕。（图片来源：中新网）
  • 图为反对派武装人员正在寻找政府军狙击手。 （图片来源：中新网）
  • 图为反对派武装与卡扎菲部队交火。（图片来源：中新网）

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