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金正日顺访中国东北 时隔3个月再次访华（组图）

2011-08-26 11:21作者：中国企业家网

新华网内蒙古满洲里8月25日电朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日结束对俄罗斯的访问，自8月25日起途经并顺访中国东北地区。韩联社认为，金正日此举不仅是为了缩短回国时间，同时也为对外“炫耀”朝中友谊。有观察家...[详细]

金正日专列（资料图）
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金正日专列（资料图）

  • 金正日专列（资料图）
  • 金正日结束访俄途经并顺访中国东北（图片来源：新华社）
  • 朝鲜最高领导人金正日抵达阿穆尔州Novoburesky 村，受到向贵客敬献面包和盐的传统欢迎仪式款待。（图片来源：Reuters）
  • 来自俄罗斯的消息称，朝鲜最高领导人金正日一行已于23日抵达俄罗斯布里亚特共和国首府乌兰乌德，并将于24日在该市与俄罗斯总统梅德韦杰夫举行首脑会谈。这将是朝俄首脑时隔9年后的再次会晤。(图片来源：南方网)
  • 21日，俄罗斯西伯利亚，金正日走进火车车厢。(图片来源：南方网)
  • 8月24日，在俄罗斯布里亚特共和国首府乌兰乌德附近的军事基地，俄总统梅德韦杰夫和到访的金正日并肩行走。（图片来源：新华社/法新）
  • 8月21日，朝鲜最高领导人金正日（前右）乘坐专列到达俄罗斯远东联邦区一个火车站。当日，朝鲜最高领导人金正日乘火车抵达位于俄罗斯远东地区的阿穆尔州，在那里参观了布列亚水电站。（图片来源：新华社/法新）
  • 这张电视截图显示的是，“俄罗斯24”电视频道播放的金正日抵达俄远东滨海边疆区阿穆尔州布列亚火车站。（图片来源：新华社）

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