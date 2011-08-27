【组图】中国民营企业十强

编者按： 8月25日，中国民营经济“晴雨表” 民企500强名单，再度出炉。当天，全国工商联发布的“2011中国民营企业500强”显示，共有4家民营企业2010年的营业收入超过1000亿元。其中，华为以1851.76亿元的营业收入居于首位，江苏沙钢集团、苏宁电器和联想控股位居二至四位。

这是全国工商联第13次发布“民企500强”名单，与以往相比，名单有变化，但更多的是沿袭。编辑盘点了此次民企500强中的前十强，通过介绍他们的发展轨迹来探索中国民营企业的成长之道。

一、华为技术有限公司

深圳华为技术有限公司创建于1988年，当时的注册资金仅仅只有两万元。从当初的草根发展到今天的民企老大，华为企业狼性文化当属首要功臣。狼是一种让人畏惧、讨厌的动物，极少有人愿意与狼相提并论，但是华为却自诩为狼。任正非带领着华为狼群，与市场中的豹子、狮子拼杀，将企业的狼性表现得淋漓尽致，屡建奇功。