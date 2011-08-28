盘点全球最具权势夫妇 张欣、王雪红入榜（组图） 2011-08-28 10:25 来源： 福布斯中文网(上海) 作者：中国企业家网

在《福布斯》杂志选出的最具权势夫妇中，潘石屹和张欣入选。此外，台湾新首富王雪红和他的丈夫陈文琦也一同入选。其他有名的夫妇还包括奥巴马夫妇，比尔盖茨夫妇等。 ...[详细]

在《福布斯》杂志选出的最具权势夫妇中，潘石屹和张欣入选。此外，台湾新首富王雪红和他的丈夫陈文琦也一同入选。其他有名的夫妇还包括奥巴马夫妇，比尔盖茨夫妇等。 [收起]

希拉里和比尔?克林顿美国前总统和现任国务卿，两人都是全球最具权势人物。希拉里夫妇在全球十分出名，并非常受尊重。