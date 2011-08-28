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盘点全球最具权势夫妇 张欣、王雪红入榜（组图）

2011-08-28 10:25来源： 福布斯中文网(上海)作者：中国企业家网

在《福布斯》杂志选出的最具权势夫妇中，潘石屹和张欣入选。此外，台湾新首富王雪红和他的丈夫陈文琦也一同入选。其他有名的夫妇还包括奥巴马夫妇，比尔盖茨夫妇等。 ...[详细]

希拉里和比尔?克林顿美国前总统和现任国务卿，两人都是全球最具权势人物。希拉里夫妇在全球十分出名，并非常受尊重。
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希拉里和比尔?克林顿美国前总统和现任国务卿，两人都是全球最具权势人物。希拉里夫妇在全球十分出名，并非常受尊重。

  • 希拉里和比尔?克林顿美国前总统和现任国务卿，两人都是全球最具权势人物。希拉里夫妇在全球十分出名，并非常受尊重。
  • 希拉里和比尔?克林顿美国前总统和现任国务卿，两人都是全球最具权势人物。希拉里夫妇在全球十分出名，并非常受尊重。
  • 王雪红和陈文琦王雪红排名最具权势女性榜20位，她在1997创办移动产品公司宏达电，该公司去年的销售增长一倍达到96亿美元。王雪红的丈夫陈文琦是宏达电的董事会成员，并且负责管理王雪红旗下另一家科技初创企业威盛电子。这对科技界最具权势的夫妇将成为不可忽视的力量。
  • 米歇尔和巴拉克?奥巴马作为全球最大经济体（GDP达14.66万亿美元）和人口第三大国（3.13亿人）的总统和第一夫人，奥巴马夫妇占据全球最具权势眷侣排行榜的首位。米歇尔也是《福布斯》今年全球最具权势女性排行榜的第八位，她不仅仅只是坐镇白宫，还领导了名为Let’s Move的公益活动，帮助预防儿童肥胖；她还多次到非洲、印度、拉丁美洲和英国进行正式访问。《哈佛商业评论》的一篇文章称，米歇尔为其在近1年内所穿过的29个品牌带来了共计27亿美元的经济效益。
  • 梅琳达和比尔?盖茨（Melinda & Bill Gates）微软创始人比尔·盖茨通过努力创造了560亿美元的净资产，他的妻子梅琳达将这些资金合理使用。盖茨夫妇创办的梅琳达和比尔·盖茨基金自1994年创办以来已经捐出253.6亿美元，用以支持全球的健康和发展。梅琳达活跃的表现帮助她成为全球第6大最具权势女性。
  • 吉赛尔?邦辰（Gisele Bundchen）和汤姆?布拉迪超级模特吉赛尔?邦辰位列最具权势女性排行榜第60位，是全球收入最高的模特以及联合国亲善大使。她的另一半是NFL新英格兰爱国者队的四分卫汤姆?布拉迪，布拉迪帮助球队夺得三次超级碗，本人则曾两次当选超级碗最具价值球员。
  • 蒂娜?布朗（Tina Brown）和哈罗德?埃文斯《新闻周刊》和《每日野兽》（The Daily Beast）的主编、媒体界传奇人物蒂娜?布朗排名全球最具权势女性排行榜的第81位。他的丈夫哈罗德?埃文斯曾经是《星期日泰晤士报》的编辑，并且是《康德纳斯特旅游者》杂志(Condé Nast Traveler)的创始人。这对媒体界最具权势夫妇已经从英国移民至美国。
  • 黛安?冯芙丝汀宝（Diane von Furstenberg）和巴里?迪勒设计师黛安·冯芙丝汀宝是服装品牌DVF的创始人，她为全球数百万女性提供精美的服饰。黛安·冯芙丝汀宝在最具权势女性排行榜排91位，她的丈夫巴里?迪勒目前担任零售部件商IAC的董事长，此前是电影和电视公司高管，其净资产达到13亿美元。这两位潮流引领者是商业和文化领域的风云人物。
  • 碧昂斯?诺里斯（Beyonce Knowles）和Jay-Z碧昂斯在全球最具权势女性排行榜中位列18名，她在今年4月推出自己第4张独唱专辑，并将唱片名字定为“4”，部分原因是为了纪念两人在4月4日的结婚纪念日。他的丈夫Jay-Z也是歌手，并且是唱片公司Roc Nation的创始人。他们夫妇两人都是音乐界最受欢迎和吸金能力最强的歌手。碧昂丝共获得16项格莱美奖，包括个人和在合唱组合“天命真女”（Destiny's Child）时获得的。Jay-Z共获得13项格莱美奖。
  • 安吉丽娜?朱莉（Angelina Jolie）和布拉德?皮特著名演员安吉丽娜·朱莉和布拉德·皮特都是票房吸金石和媒体宠儿。他们两人去年共收入5,000万美元，并抚养着6个孩子。朱莉是最具权势女性排行榜的29位，担任联合国亲善大使。皮特共担演63部电影（有些还没有上映），并且曾获得一次金球奖。
  • 埃伦·德杰尼勒斯今年开始担任daytime TV的头牌女主持人，位列最具权势女性排行榜55位，在Twitter上拥有超过700万关注者。她的另一半是澳大利亚女演员鲍茜亚?德杰尼勒斯，因其在《发展受阻》(Arrested Development)、《好男当自强》（Better Off Ted）、《甜心俏佳人》（Ally McBeal）等电视剧中所担演的角色而出名。

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