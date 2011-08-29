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河北尚义特大车祸 死伤者均为摘菜农民（组图）

2011-08-29 10:46来源：腾讯图片作者：中国企业家网

中新网张家口8月29日电(谭地)截至29日晨，河北尚义特大车祸依旧是18人死亡、16人受伤。中新网记者分别从各救治医院获悉，受伤人员病情基本稳定，暂无生命危险。...[详细]

8月28日5时10分许，尚义县南壕堑镇西平山村班定营子自然村岳建兵驾驶白色依维柯载有34人沿401县道由南向北行驶从尚义县城到大青沟镇，行驶到三义店村北路段时，与前方顺行停在路右侧的张家口市宣化区庞家堡镇花家良村花智勇驾驶的汇达牌重型半挂车(冀GN281挂)发生追尾。事故造成18人死亡、 16人受伤。死伤者均为凌晨赶往打工地的摘菜农民。图为事发现场。图/新华社
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8月28日5时10分许，尚义县南壕堑镇西平山村班定营子自然村岳建兵驾驶白色依维柯载有34人沿401县道由南向北行驶从尚义县城到大青沟镇，行驶到三义店村北路段时，与前方顺行停在路右侧的张家口市宣化区庞家堡镇花家良村花智勇驾驶的汇达牌重型半挂车(冀GN281挂)发生追尾。事故造成18人死亡、 16人受伤。死伤者均为凌晨赶往打工地的摘菜农民。图为事发现场。图/新华社

  • 8月28日5时10分许，尚义县南壕堑镇西平山村班定营子自然村岳建兵驾驶白色依维柯载有34人沿401县道由南向北行驶从尚义县城到大青沟镇，行驶到三义店村北路段时，与前方顺行停在路右侧的张家口市宣化区庞家堡镇花家良村花智勇驾驶的汇达牌重型半挂车(冀GN281挂)发生追尾。事故造成18人死亡、 16人受伤。死伤者均为凌晨赶往打工地的摘菜农民。图为事发现场。图/新华社
  • 此次车祸事故原因主要有四点：一是雾天能见度低，肇事车辆未保持安全车速，肇事司机遇情况采取措施不当；二是肇事司机驾照准驾车型为B2，不允许驾驶17 座以上车辆，准驾车型不符；三是肇事车辆准载17人，实载34人，超员载人加重事故后果；四是当时路边停靠的的厢式半挂车临时停车时未开启危险报警闪光提示。图为事发现场。图/IC
  • 28日5时许，在尚义县401县道七甲乡三义店村路段，一辆拉运34名打工人员的依维柯中巴车与路边停靠的重型厢式半挂车追尾。图/IC
  • 28日5时许，在尚义县401县道七甲乡三义店村路段，一辆拉运34名打工人员的依维柯中巴车与路边停靠的重型厢式半挂车追尾。图/IC
  • 28日5时许，在尚义县401县道七甲乡三义店村路段，一辆拉运34名打工人员的依维柯中巴车与路边停靠的重型厢式半挂车追尾。图/IC
  • 图为救援现场。图/新华社
  • 8月28日，在尚义县医院，医护人员正在对伤者进行抢救。图/新华社
  • 8月28日，受伤人员在河北省尚义县县医院接受治疗。图/新华社

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