中新网张家口8月29日电(谭地)截至29日晨，河北尚义特大车祸依旧是18人死亡、16人受伤。中新网记者分别从各救治医院获悉，受伤人员病情基本稳定，暂无生命危险。...[详细]
8月28日5时10分许，尚义县南壕堑镇西平山村班定营子自然村岳建兵驾驶白色依维柯载有34人沿401县道由南向北行驶从尚义县城到大青沟镇，行驶到三义店村北路段时，与前方顺行停在路右侧的张家口市宣化区庞家堡镇花家良村花智勇驾驶的汇达牌重型半挂车(冀GN281挂)发生追尾。事故造成18人死亡、 16人受伤。死伤者均为凌晨赶往打工地的摘菜农民。图为事发现场。图/新华社
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